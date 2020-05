28 may 2020

Empezamos la cuarentena en pijama, la continuamos en chándal y por fin, con los paseos de las 20h, conseguimos ponernos de nuevo los vaqueros. Y si eran con una blusa blanca y unas zapatillas, mejor. Nos habíamos acostumbrado a una nueva comodidad a la que no queríamos renunciar... hasta ahora. Todo el mundo puede disfrutar ya de la familia y de las terrazas y las reglas de estilo han cambiado. Ahora ya nos arreglamos más y nos interesan más las novedades de las tiendas. Incluso hemos picado ya con algún caprichito fashion. Y se nota, porque hay prendas que no han durado ni una semana en stock. Una de ellas es este vestido de Uterqüe que casi no nos ha dado tiempo ni a descubrir. Lleva cuatro días a la venta y ya está agotado en algunas tallas.

Que haya arrasado de esta manera es normal si tenemos en cuenta que tiene todas las papeletas para convertirse en nuestro vestido favorito del verano. Primero por su tejido 100 % lino (con forro de algodón). Segundo por su corte, ajustado a la cintura para hacerla más fina pero luego suelto para que no de calor con las altas temperaturas y, además, disimule caderas. Y tercero porque tiene un diseo que igual te vale para salir a cenar que para pasar el día de excursión. Por último, su estampado de rayas en blanco y negro lo convierte en uno de los más veraniegos y favorecedores del momento.

Pero tan versátil que ya es uno de los vestidos más vendidos del momento. Y eso que cuesta 99 euros. Había tallas desde XS hasta la L y ya solo están disponibles la S y la L.

Si eres de las afortunadas que tienen su talla disponible, enhorabuena. Aprovecha y que no se te escape, porque tendrás uno de los vestidos más exitosos del verano.