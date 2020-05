20 may 2020

Igual que no hay que esperar a una ocasión especial para abrir esa botella de champagne que tienes en casa, tampoco tienes que hacerlo para estrenar ese bolso de fiesta que tienes en el amario. O ese que te acabas de comprar. ¿Que no te has comprado ninguno? Pues ahora lo vas a hacer porque cuando veas esta maravilla de la nueva colección de Uterqüe no te vas a poder resistir. La firma premium de Inditex, especialista en accesorios, ya nos deleitó hace apenas unas semanas con un minibolso de rafia ideal, y ahora lo ha hecho con otro estilo que nada tiene que ver: un bolso saca de raso y plumas que no puede ser más especial.

Bolso saco de raso y plumas, de Uterqüe. pinit

Si eres de las que apuesta por looks sencillos, con vestidos de verano, este complemento pone la puntilla perfecta a tu estilismo. En una combinación de colores irresistible, raso amarillo con plumas rosas, te pega con prendas lisas e incluso estampadas. Porque no le tenemos miedo al mix de colores y ahora menos que nunca, cuanto más suba el nivel de brillo en tus outfits, mejor. Además, tiene un plus. Si te parece incómodo llevar el bolso en la mano, puedes sacar el asa de cadena que lleva y ponértelo en bandolera o al hombro. Y si aún no sabes cómo se lleva el bolso esta temporada, estás a tiempo de descubrirlo y seguir el consejo al pie de la letra.

Este bolso de fiesta de Uterqüe cuesta 59 euros. pinit

Esta 'joyita' de Uterqüe cuesta 59 euros y no solo te lo puedes poner a diario, también es el complemento perfecto a esos looks de invitada low cost que tanto nos gustan. Porque la vida sigue y en breve podremos recuperar las reuniones y celebraciones en las que ser la envidia de nuestras amigas gracias a piezas como esta.