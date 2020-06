2 jun 2020

Rocío Osorno no solo se ha propuesto descubrirnos las prendas más bonitas y originales de Zara, si no que también se ha hecho con las que mejor sientan. La diseñadira sevillana ha dejado claro en un sinfín de veces que Zara es su firma favorita ya que la mayoría de sus looks están protagonizados por prendas del gigante de Inditex como este vestido de invitada o este bikini tan favorecedor. Hace unos encontraba en la marca un top ideal con el que elevar el nivel de cualquier look, sin embargo ahora se ha hecho con otro que nos gusta aún más. Una blusa en color blanco perfecta por su poder estilizador.





VER 17 FOTOS Las blusas blancas de los Special Prices de Zara que te van a alegrar la semana

La influencer compartió con sus seguidores un look con una combinación básica de pantalones vaqueros y blusa blanca. Una apuesta segura, fácil de combinar y con la que aciertas seguro, pero que Rocío versionó con una prenda muy original. La diseñadora combinó unos jeans de talle alto con un top en color blanco de popelín con escote amplio y manga por debajo del codo que cuesta 25,95 euros y todavía está disponible en todas las tallas.

Decimos todavía porque tiene todas las papeletas para agotarse en poco tiempo. No solo por su bonito escote o los volantes, si no por el bajo acabado en elástico tipo nido de abeja que consigue estilizar la figura. Y es que es una prenda con volantes en la parte superior y con cuello barco que provocan un efecto visual de hombros más grandes, un resultado que se aumenta gracias al tejido ceñido de la cintura. De esta forma parecerá que tu cintura es mucho más fina gracias a ese contraste entre ambas partes. ¡Lo queremos!