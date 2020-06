4 jun 2020

La actriz Marta Hazas ha descubierto las bondades de Instagram y le ha cogido el truco a eso de publicar las fotos de sus looks, igual que hace su amiga y excompañera de 'Velvet' Paula Echevarría. Hace unos días nos puso sobre la pista de los conjuntos de punto más bonitos de Zara gracias a su look de dos piezas. También se apuntó a los shorts vaqueros con un modelo ideal de Bershka. Y ahora nos sorprende con una camiseta de diseño tan colorida como original. Un modelo que pertenece a la colección de verano que Miranda Makaroff ha hecho para Desigual. La necesitamos inmediatamente.

Por el texto que acompaña a la foto hemos deducido que la actriz es fan de la artista y no nos extraña nada porque esta colección que ha hecho para la firma española es puro optimismo y color. Marta ha elegido este top sin mangas de efecto arrugado que simula el nido de abeja con un dibujo de Miranda Makaroff que representa una cara. Y nos ha gustado no solo por el mix de colores, también porque está hecho con material 100% reciclado. Cuesta 69,95 euros y es talla única. Lo puedes comprar aquí.

Top de Desigual, de la colección de verano de Miranda Makaroff para la marca. pinit

No tiene costuras y se adapta a todo tipo de cuerpo. Pero lo mejor es que queda perfecto con unos vaqueros o unos pantalones blancos de tiro alto. No necesita nada más. Unas sandalias sencillas y un bolso liso serán sus mejores aliados porque no queremos que nada le quite protagonismo a esta obra de arte.