27 may 2020

Compartir en google plus

Ya le seguímos la pista a Marta Hazas como actriz, pero últimamente nos está dando muchas alegrías como 'it girl'. Los looks que sube a Instagram son dignos de inspirarnos a cualquiera, desde sus conjuntos de punto (con este de Zara, arrasó) hasta incluso sus pijamas, que 'comparte' con Tamara Falcó. El último fichaje que le hemos hecho a la actriz han sido unos shorts vaqueros ultra cómodos para todos tus looks de verano. Desde los más sofisticados hasta los más relajados. Hemos investigado y ya podemos contarte que son de Bershka y cuestan 19,99 euros. Sigue leyendo para conocer todos los detalles y ver en qué tallas están, de momento, disponibles.

Se trata de un modelo de shorts vaqueros tipo paperbag de la nueva colección de verano de Bershka. Son de tiro alto, con fruncido en la cintura y cinturón del mismo tejido que se ajusta con una hebilla metálica. Llevan bolsillos laterales y traseros y el bajo doblado. Están disponibles en dos colores, uno es el que lleva Marta y otro de un denim más clarito. Además, pertenecen a la colección Join Life de la firma de Inditex, lo que quiere decir que están hechos, al menos en un 50%, con algodón orgánico.

Estos son los shorts vaqueros de Bershka que lleva Marta Hazas. Cuestan 19,99 euros. pinit

Cuestan 19,99 euros y hay tallas desde la Xs hasta la L. Queda stock de todas pero al ser un modelo que da talla, ten en cuenta que las más pequeñas serán las primeras en agotarse.

¿Y cómo combinarlo? Pues la actriz lo ha hecho a la perfección porque ha elegido -igual que en la web de la firma- una blusa blanca que contrasta con el azul del vaquero. También puedes llevarlo con camiseta o con un crop top para los días de más calor. ¡Hasta con un bañador para ir directamente a la playa! Añade unas alpargatas y tendrás el perfecto look (y más fresquito) del verano. Además el cinturón y los frunces de la prenda hacen que se ciña y afine la cintura para un 'efecto reductor'. ¿Se les puede pedir más?