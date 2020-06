16 jun 2020

Si eres fan de 'Friends' y te gusta la moda seguro que tu personaje favorito es Rachel. Una chica que trabaja de camarera pero sueña con triunfar en el mundo de la moda. Y lo consigue. Termina trabajando en Ralph Lauren e, incluso, le ofrecen un trabajo en París en la última temporada de la serie (para quien no la haya visto, sentimos el spolier). Y no solo nos gustan sus looks, que no pasan de moda, sino que medio mundo se enamoró de su corte de pelo -que ha hecho historia-: el Rachel.





Por todo esto, si eres una de las fans del personaje, entenderás nuestra alegría cuando hemos descubierto en Asos un vestido mítico y uno de los más recordados de la serie: el famoso traje verde menta de Rachel. Nos lo ha descubierto Instagram y le vamos a estar eternamente agradecidas porque casi 20 años después, será nuestro y por poco más de 30 euros.

El vestido Rachel Green es de Asos y está disponible por poco más de 30 euros. pinit

Es de Asos Design y aunque el tono no es exactamente igual, el corte y la forma son perfectos para rememorar el estilo Rachel. Largo hasta el tobillo, recto y de tirantes anchos, es perfecto para llevare n evrano las 24 horas, tanto en un look de día como en uno de noche. Además, el repertorio de tallas es amplísmo: tienen desde la 32 hasta la 46. Una gran noticia, ¡todas podemos ser Rachel tengamos la talla que tengamos! ¿El precio? 32,99 euros.

Seas o no fan de la serie o del personaje, este vestido es de esos que no te vas a quitar en todo el verano. Y si además te da un aire de estrella de Hollywood (todos queremos a Jennifer Aniston), mejor todavía.