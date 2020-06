18 jun 2020

Las rebajas de verano ya están aquí. Sfera y Mango han sido las primeras en animarse con los descuentos y en H&M tienen que estar al caer. No es fácil saber cuándo van a empezar oficialmente pero por lo que sabemos de otros años, será alrededor del 20 de junio. Así que en cualquier momento te hablaremos de nuestras prendas y accesorios favoritos para comprar con descuento en la firma sueca. Pero hay una que es tan especial y está tan solicitada ya que no podemos esperar a las rebajas para comprarla o nos quedaremos sin ella.

Se trata de un caftán, una de las prendas que más se van a llevar este verano, con permiso del vestido. En H&M son especialistas, hay unos modelos ideales para los días calor: con limones, palmeras... Una prenda cómoda que no solo es para los looks de playa, también te puede servir para un estilismo de fiesta. Y precisamente por eso hemos puesto el foco en este modelo, en tejido satinado y en un color que enamora nada más verlo. Y no lo vamos a llevar a la playa, será nuestro mejor acompañante para las noces de verano.

Este es el caftán de H&M que nos ha enamorado y por el que no podemos esperar a que empiecen las rebajas en la tienda sueca. ¿El motivo? Porque ya se está agotando. pinit

Un caftán de tejido grueso de flores impresas en la misma tela, brillante, con mucha cáida y una cinta para ajustarlo a la altura de la cintura. Tiene el escote de pico y el bajo asimétrico, con dos aberturas laterales, pero lo que le hace definitivamente especial es su color buganvilla. Un tono ideal que lo convierte en el perfecto vestido de noche -incluso de invitada de boda- con unos accesorios dorados o verdes que hagan contraste con su color. Y no somos las únicas que han apreciado todas estas bondades porque de las dos tallas disponibles que había, solo queda una y no por mucho tiempo.

Lo más especial de este caftán es, además de su tejido brillante, su color 100% veraniego. pinit

¿El precio? 39,99 euros en temporada. Seguro que lo rebajan en unos días pero estamos seguras de que no va a llegar a las rebajas y se va a agotar antes de que te des cuenta. Por eso, si quieres un consejo de experta, no dejes escapara esta maravillosa pieza multiusos. ¡Todo el mundo te va a preguntar de dónde es!