25 jun 2020

Ana Milán ha sido una de las protagonistas del confinamiento gracias a que ha sacado su cara más divertida con los directos de Instagram. Pero no solo eso, la actriz también se ha convertido en la imagen de la colección de Cortefiel -ahora de rebajas- junto a Isabel Jiménez. La periodista, que también escogió un mono como prenda estrella con este modelo de rayas ideal, es la otra cara conocida de la campaña. De entre todas las prendas que luce Ana, hay un mono que ha llamado nuestra atención ya que además de ser tendencia por su estampado, es perfecto para usar en diferentes ocasiones.

Ana Milán posó en varias ocasiones para la campaña de Cortefiel con esta prenda tan ideal. Se trata de un mono largo y de manga corta con un favorecedor escote cruzado y en pico y ceñido a la cintura gracias a un cinturón lanzada a juego. El cuello tiene unas originales solapas tipo esmoquin que le dan ese toque más elegante que se completa gracias a la pernera ancha. Es en color azul marino con lunares blancos, uno de los estampados más buscados y más tendencia de la temporada.

Pero si diseño te ha gustado, espera a ver su precio. Es un mono que costaba 69,99 euros y ahora está rebajado a 29,99. Lo más, ¿verdad? Y es que además de ser barato se convierte en una buena inversión ya es perfecto para usar en el día a día con zapatillas blanca so una sandalia cómoda o incluso para tu look de invitada. Sí, sí, has leído bien. Añade un zapato de tacón, un 'clutch' metalizado y un peinado de invitada y darás una segunda vida a este mono que nosotras ya hemos añadido a nuestra 'wishlist'. ¡Lo queremos!