16 jun 2020

Compartir en google plus

Isabel Jiménez ha confirmado lo que ya todas sabíamos, que el mono es la prenda perfecta para el verano. Aunque los vestidos suelen ser los más buscados, no hay nada más cómodo que un mono fresquito y ponible que usar en cualquier momento de los días calurosos. La presentadora, que es imagen de Cortefiel, se ha unido a la tendencia de las prendas de lino con un modelo de rayas ideal que aparece como uno de sus looks favoritos. Y no es para menos, porque además de ser ideal tiene un precio de esos que enamoran.





VER 10 FOTOS ¡Olvídate de pensar en looks complicados! Monos cómodos y que disimulan barriga ideales para el día a día

La periodista ha seleccionado sus prendas favoritas de la nueva colección de Cortefiel y entre sus looks preferidos, se encuentra un mono de esos que te salvan el verano. Una prenda tendencia que puedes usar tanto en el día a día como para una noche con sandalias de tacón y que también se va a convertir en una de tus prendas favoritas. Se trata de un mono tobillero de pernera ancha y cropped en color azul con rayas blancas.

Un diseño sin mangas y cuello caja que lleva un cinturón forrado a juego y que además tiene una abertura en la espalda ideal. Sin embargo, lo mejor sin duda es su precio. Costaba 89,99 euros y ahora lo puedes comprar rebajado a 49,99. Y aunque en la web de la firma se encuentra agotado en las tallas XS, S y M, merece la pena ir en su busca por las tiendas que ya están abiertas. ¡Apuesta asegurada!