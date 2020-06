30 jun 2020

Compartir en google plus

Estamos todavía en plenas rebajas. Casi podemos decir que acaban de empezar. Zara, H&M, Pull&Bear... todas nuestras firmas favoritas nos tientan con grandes descuentos y con prendas que no podemos dejar escapar. ¿Que tienes una boda? Hay un vestido para ti en las rebajas. ¿Que lo que te gusta es lucir pierna? Hay minifaldas paperbag ideales esperándote a muy buen precio. Pero si todo esto es verdad, también hay otra certeza: no podemos evitar echar un vistazo a las nuevas colecciones. Porque sí, las rebajas molan, pero las novedades - que además nos repasa Shopping Philosophy cada semana- son todavía mejor.

Por eso, en nuestro discreto repaso a las novedades de Zara, no hemos podido evitar echarle el ojo a este maravilloso y original vestido verde, palabra de honor, que no parece -ni de lejos- low cost. Un diseño tan sencillo como sofisticado del que aún quedan unidades y que no va a tardar en desaparecer en cuanto se acabe la fiebre por los descuentos. ¡Y será en breve!

Vestido verde abullonado, palabra de honor, de la nueva colección de Zara. pinit

Como es palabra de honor, solo apoya en la zona del escote y de ahí sale el vestido, de unas tablas que se van abriendo hasta conseguir un efecto volumen impresionante. Acaba en un bajo abullonado que es lo que le da al vestido ese aire tan especial y que consiguen con un elástico en su interior. Además tiene bolsillos ocultos en los laterales.

Es de nueva colección por lo que todavía están todas las tallas disponibles: S, M y L. Y tiene un color verde empolvado que no puede ser más elegante, ideal para las noches de verano con unas sandalias de tacón. Su precio es de 49,95 euros.

Por menos de 50 euros, adelántate al resto y hazte con el vestido más especial de verano que, vale que no está rebajado, pero te aseguramos que la inversión merece la pena.