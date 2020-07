3 jul 2020

Las prendas vaqueras son atemporales. Y aunque es cierto que en verano somos muy de vestidos (son prácticos y fresquitos) los vaqueros en todas sus versiones no dejan de estar presentes en nuestros looks más cómodos. No solo en forma de pantalones, también de faldas o, como en este caso, de vestidos. Porque nuestro último gran descubrimiento fashion combina las dos cosas: vestido y denim. Se trata de una prenda de las últimas novedades de Primark que nos ha dejado con la boca abierta. Aún no ha llegado a tienda, pero ya os avisamos, en cuanto lo veáis, os lo tenéis que comprar. Estamos seguras de que no llegará ni a los 25 euros y promete hacer tipazo. Una buena manera de reconciliarnos con la marca que, como no vende on line, nos dejó con ganas de shopping durante la cuarentena. Y además tampoco hace rebajas, pero con los precios que tiene, se lo perdonamos. Primark está 'de rebajas' todo el año.





VER 9 FOTOS 10 sandalias planas de Primark por menos de 10 euros y perfectas para el día a día

Nuestro gran fichaje ha sido este minivestido denim que la firma ha publicado en su perfil de Instagram. Una prenda especial, sin duda, con un cuerpo ajustado pero con costuras verticales para afinar la silueta, un escote entre corazón y cuadrado que no puede ser más favorecedor, y unas mangas con volumen que enamoran. No le falta detalle para ser el vestido del verano. Primark lo propone acompañado de un minibolso y unas deportivas blancas, pero nosotras ya nos lo hemos imaginado con un bolso de noche y unas sandalias de tacón infinito para alargar las piernas.

De momento, el vestido no ha llegado a la web (estate pendiente porque lo hará en breve) así que no podemos saber su precio pero con los antecedentes que tenemos, podemos asegurar que no costará más de 25 euros. Eso sí, promete ser un best seller nada más salir a la venta así que no te despistes, porque puede que este sea el vestido más importante (y barato) del verano 2020.