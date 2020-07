8 jul 2020

Si se te ha echado el tiempo encima y todavía no te has lanzado a la búsqueda activa del traje de baño para este verano, la forma más sencilla de encontrar ideas es repasar las imágenes de algunas famosas que ya nos están regalando a través de las redes sus looks de baño más inspiradores. Aunque algunos modelos ya se nos han quedado grabados en la memoria (y han ido directos a la lista de deseos) como el biquini azul de lunares blancos que triunfa en Instagram de la mano de María Pombo o Paula Echevarría, es importante tener claro los trucos que hay que tener en cuenta para elegir el traje de baño adecuado según tu tipo de cuerpo.





La última en sumarse a esta lista de musas de verano ha sido la modelo Ariadne Artiles que, desde su canarias natal ha elegido uno de los estilos que más están triunfando esta temporada para contarnos cómo vive sus rutinas matutinas de ejercicio, yoga, meditación y desayunos sanos. La prenda en cuestión que luce es un biquini de corte retro, en lurex y con un estampado de paisley con el que nos confirma que la estética vintage ha vuelto para hacerse un hueco en el armario veraniego.

Artiles lleva el modelo Portofino Retro, de la firma española de baño Bo Star, en una combinación de colores rosa y negro con un top tipo sostén, con pinzas laterales para moldear el pecho y braguita de talle alto, confeccionada sin costuras que se adapta como una segunda piel al cuerpo, no marca nada y estiliza la figura de manera natural. Lleva además como detalle unos mini volantes en la parte baja.

Biquini Portofino Retro, de Bo Star (80 €). pinit

Y por si todo esto no fuera suficiente, a partir de esta semana el biquini está rebajado de los 95 € originales a 80 €. La oportunidad perfecta para hacerte con una pieza clave que no solo tiene estilo y favorece sino que es original.