13 jul 2020

Las nuevas colecciones ya no son lo que eran. Son mejores. Antes, tardaban más en salir a la venta y, cuando lo hacían, estaban enfocadas al otoño, como es lógico. Pero ahora no funciona así, el circuito low cost va cada vez más rápido y ahora conviven las rebajas con las nuevas colecciones como si nada. Estas últimas, además, con prendas para el pleno verano. No dan pereza, no tenemos que mirar abrigos en julio, lo que hay es para estrenar ya. Y si no, no hay más que echar un vistazo a firmas como Stradivarius, con una nueva colección estival más que apetecible. Aunque tampoco le hacemos ascos a sus blusas y pantalones de rebajas de la firma, que no pueden ser más tentadores.

Pero hoy nos vamos a centrar en un conjunto en concreto, de raso, sexy y multiusos, que además puedes comprar por muy poco dinero y sacarle todo el partido del mundo. Es este y promete convertirse en un best seller de Stradivarius.

Conjunto lencero de la nueva colección de Stradivarius, de falda y top que se venden por separado. pinit

Un conjunto compuesto por una falda midi, en tejido satinado en color ocre, con una abertura lateral que se regula con un fruncido, lo que hace de esta falda una prenda 100% sexy donde las haya. La puedes llevar con un top blanco de canalé, un body, una camiseta ancha o bien con con el top que tiene a conjunto, del que ahora hablaremos. Cuesta 19,99 euros y hay un buen abanico de tallas, desde la XS hasta la XL, todas disponibles.

La falda de raso de Stradivarius es de largo midi, ajustable, y cuesta 19,99 euros. Hay tallas desde la XS hasta la XL. pinit

Si te decides a llevarla con el top a juego, cuesta 12,99 euros y está disponible en el mismo tono o en otros tres diferentes, para que combines colores si eres de las que prefieren jugar con sus looks. Del top puedes encontrar tallas desde la XS hasta la XL.

Top lencero de la nueva coelcción de Stradivarius, disponible en varios colores. pinit

Para un total look satinado de noche, con unas sandalias de tacón, o uno más sport para el día, combinando alguna de las dos partes con otra cosa y combiando con unas deportivas blancas o alpargatas, por menos de 40 euros tienes decenas de looks posibles y a la última. Ahora que quedan tallas, puedes ser la primera en llevarlo.