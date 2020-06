18 jun 2020 sonia gómez

Se nos sigue haciendo la boca agua con cada look de Paula Echevarría en Instagram. La actriz no deja de sorprendernos con estilismos de lo más acertados como este de cuadros vichy con el que deja claro que no hace falta gastar mucho para seguir las tendencias más apetecibles del verano 2020.

Y lo ha vuelto a demostrar una vez más (ya lo hizo con este diseño trenzado y acolchado de tacón) con una de esas sandalias planas y cómodas del low cost, en concreto de la nueva colección de Stradivarius, con las que conseguir cualquier outfit de 10.





Paula ha combinado estas sandalias atadas estilo romanas en color verde menta con un vestido mini de escote a pico de la firma Cool The Sack y un bolso estilo étnico de Fetiche Suances.

Pero esta vez vamos a centrarnos en este calzado tan bonito, favorecedor y versátil que funciona a la perfección con todos los vestidos de verano y con otras prendas como short o faldas. Incluso con traje o bermudas para ir a la oficina. El grabado y los detalles de tachuelas y aros la hacen una pieza aún más elegante y sofisticada.

La buena noticia es que están disponibles en todas las tallas, de la 35 a la 41, en la firma de Inditex y solo cuestan 25,99 euros. ¡Hora de renovar las sandalias de nuestro armario!