13 jul 2020

J’Adior Ibiza. No hace falta decir más. El enorme mural que cubre el escaparate de la tienda que Dior acaba de abrir en la Marina de Ibiza, el puerto deportivo más exclusivo de la isla, a los pies de Dalt Vila, la antigua ciudadela amurallada, es una declaración de intenciones sin posible confusión. Si hace poco menos de una semana la maison nos sorprendía con su primera colección de alta costura presentada en formato digital con un evocador vídeo de tintes mitológicos, y mientras esperamos que a finales de julio se celebre el desfile de crucero 2021 en la región italiana de Puglia (sin público presente aunque retransmitido en directo al mundo), el universo que Maria Grazia Chiuri ha construido para la firma desde que llegara en 2016 se vuelve a hacer un hueco -provisional- de cara a los meses de verano en uno de los destinos vacacionales españoles por excelencia.

El refugio estival que Dior ha encontrado y que acaba de ser inaugurado es, según sus propias palabras “un oasis al borde del mar” en el que, además de las creaciones de Maria Grazia se podrán encontrar la colección masculina de otoño creada por Kim Jones, que fue presentada al finales del año pasado en Miami y que respira también esa inconfundible esencia y espíritu escapista y lleno de color, además de una selección de las piezas de decoración de la marca.

La estrella de la tienda es sin duda la colección Dioriviera, una línea femenina ideada con el sentimiento vacacional en mente, que invita a viajar y a evadirse. Una inevitable promesa de un verano sin fin y un delicado homenaje a la dolce vita que propone un armario estival reinterpretado siguiendo las inspiraciones de los últimos desfiles de Dior. Las piezas muestran estampados que evocan un maravilloso imaginario de viajes. El emblemático motivo Toile de Jouy se reinventa con un estilo tropical o en tonos pastel, y las camisetas a rayas marineras ostentan los nombres de algunos de los destinos vacacionales más exclusivos del mundo, en este caso las que podrán encontrarse están consagradas a Ibiza. Entre ellos están las estrellas superventas de la casa, como es el bolso Book Tote o las zapatillas deportivas Walk'n'Dior.

Pero la invitación al viaje no queda ahí. Otra de las colecciones presentes en esta tienda efímera es la nueva Dior Around the World una cápsula formada por una selección de creaciones gráficas en la que los básicos se visten con motivos de camuflaje o con la emblemática tela Dior Oblique, creada por Marc Bohan en 1967. “Una moda de nuevas declaraciones que realza el legado de Dior por todo el mundo”, afirman desde la marca.