15 jul 2020

Es cierto que volver a casa después de una jornada de shopping cargada con bolsas es una señal de triunfo. Algo así como exhibir un cartel que dice: sí, me he ido de compras y me quedaba todo tan mono y eran tan de tendencia que he arrasado. Como Julia Roberts en 'Pretty Woman'. Pero también lo es el hecho de que después de recorrerte todas las tiendas, acabas agotada y con dolor de brazos de cargar con las bolsas. Darías lo que fuera por soltar lastre y que, como por arte de magia, las bolsas aparecieran en tu casa sin necesidad de cargar con ellas. Si compras on line esto pasa, te llega todo a casa sin tener que mover ni un dedo (solo el que necesitas para manejar el móvil), pero se pierde la magia de la tienda física, que implica probarte, tocar tejidos, apreciar colores en vivo... Por eso, H&M ha lanzado una inciativa que aplaudimos desde ya: si compras en tienda, te llevan las bolsas a casa en el momento para que no tengas que cargar con ella. Gracias por escuchar nuestros deseos.

El servicio se llama Home Delivery pero no estrá disponible en todas las tiendas, solo en algunas seleccionadas en Madrid y Barcelona. El cliente simplemente tendrá que solicitar esta opción en caja a la hora de pagar sus compras y la entrega será inmediata. Como lo lees, tus compras llegarán a casa a la vez que tú sin que te hayas despeinado.

Se acabó eso de cargar con las bolsas desde la tienda. En H&M, te lo llevan todo a casa si la compra es superior a 60 euros. De momento, el servicio solo está disponible en algunas tiendas de Madrid y Barcelona. pinit

¿Y si vivo en las afueras? ¿Hasta dónde alcanza el servicio? Abarcará un ratio de 10 kilómetros y será gratuito para miembros del programa de fidelización de H&M (te puedes descargar la app en el móvil) en compras que sean superiores a 60 euros. Estará disponible a partir de este jueves 16 de julio en las tiendas de Gran Vía número 32 y Velázquez número 36, en Madrid, y Paseo de Gracia número 11 y Centro Comercial Glorias, en Barcelona. Un servicio que se amplía a partir del día 30 de julio también en el Centro Comercial La Maquinista, Portal del Ángel número 9 y Avenida Diagonal número 579, todas en Barcelona.

H&M se convierte así en la primera firma low cost en ofrecer un servicio "para llevar" en sus tiendas más emblemáticas. Que tiemble el lujo porque la fast fashion se está poniendo las pilas. Y mucho.