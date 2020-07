19 jul 2020

Quien diga lo contrario, miente: un buen pantalón negro (o blanco) es un tesoro, de eso no hay duda. Cualquier fashionista que se precie debe tener en el armario, al menos, tres modelos: un jogger, un vaquero negro y unos culottes que sirvan para todo: desde para ir a comprar el pan hasta para asistir muy dignamente y con una pamela en una boda.

Como todo en la vida y haciendo, sobre todo, un símili con los grandes amores que se le presentan a una en la puerta, es muy complicado encontrar el modelo perfecto, porque además, tiene que cumplir con algún que otro requisito. Veáse: llegar por encima del tobillo, pero no rozarlo porque si no ya estaríamos hablando de unos pantalones palazzo. Costar menos de 50 euros, porque la vida low cost es la vida mejor. Y por último, pero no por ello menos importante: hacer tipazo. La cinturilla debe estilizar y el tejido, no marcar absolutamente nada. Con tanta petición, pareciera imposible encontrar al indicado (ya ni te cuento si nos ponemos a hablar de amoríos), pero no es imposible.

Hay un pantalón en la nueva colección de Sfera que cumple todos estos requisitos (y alguno más).

Se trata de un modelo de tiro alto y con el largo perfecto que estiliza las piernas hasta el infinito y que está disponible desde la S hasta la XL. Cuesta 25,99 euros y lo puedes encontrar tanto en la web como en tienda.

¿Qué tiene de especial? Sin duda, el tejido que tiene un efecto plisado muy sutil que no hace más que elevar el look y hacerlo apto para cualquier ocasión con los complementos adecuados.

El chivatazo ya está dado, ahora depende de ti...