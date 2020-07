20 jul 2020

Ni el de edición limitada con el que consiguió un lookazo de invitada ni el negro cómodo y fresquito, el vestido más bonito que Rocío Osorno ha encontrado en Zara es el último que ha compartido. La diseñadora ha vuelto a triunfar y a recordarnos por qué es una de las mejores embajadores del gigante de Inditex con un diseño ideal que ha enamorado a sus seguidores y que ha conseguido que nos olvidemos de este de las rebajas que hace tipazo.

Rocío Osorno se ha propuesto enamorarnos con su último look y, por supuesto, que lo ha conseguido, La diseñadora se ha hecho con una de las últimas prendas que han llegado a la nueva colección de Zara y no ha dudado en posar con ella en su perfil de Instagram. Se trata de un minivestido amarillo de punto con escote pico y manga corta de volantes de organza. ¿Quién dijo que el amarillo da mala suerte? Este diseño demuestra todo lo contrario ya que parece sacado de una firma de alta costura.

Sin embargo, tenemos una mala noticia: en la web está completamente agotado. Y no es para menos, porque es tan bonito que todas lo queremos. Cuesta 39,95 euros y ha tardado muy poco tiempo en arrasar entre las clientas más fieles de Zara. Pero no desesperes amiga, porque volverá. Es un recién llegado a tienda y en la web ya puedes apuntarte para que te avisen cuando vuelva a estar disponible, así que no será muy difícil encontrarlo.

Su color resalta el moreno y es de lo más veraniego, su tejido se adapta a la perfección a tu silueta y los volantes añaden estilo y un toque sofisticado de lo más original. ¿Algo mejor?