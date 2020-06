15 jun 2020

El 'must have' del armario de cualquier mujer es un minivestido negro. Nunca pasa de moda y es la prenda comodín que usar en diferentes ocasiones y con la que acertar siempre. Rocío Osorno lo sabe y se ha hecho con una de las versiones más originales de este imprescindible de moda. La diseñadora sevilllana, después de encontrar en Zara el vestido de invitada ideal y el top blanco que hace la cintura más fina, ha recurrido al gigante de Inditex para hacerse con el 'little black dress' que faltaba en su armario. Un diseño que no ha lucido con el peinado que se hace en menos de un minuto, pero que le sentaba de maravilla igualmente.





Rocío ha actualizado su perfil con nuevo estilismo. Y esta vez no se ha tratado de un look de invitada o uno de los diseños de su firma que ella misma crea y que levantan pasiones. En esta ocasión se trata de un outfit muy inspirador que cualquiera puede copiar y adaptar a su estilo y que como casi siempre, estaba protagonizado por una prenda de Zara. Un vestido negro ideal que cuesta 29,95 euros y que a pesar de las altas temperaturas que ya hay en Sevilla, combinó con unas botas cowboy de Itshoes y un bolso de Dior a juego.

La influencer llevó un vestido corto de escote recto y tirantes muy finos y ajustables, que tenía el detalle de un nudo en espalda ideal y estaba adornado en el bajo con bordados perforados. Un modelo fabricado en tejido popelín y con un corte evasé perfecto apra disimular las curvas e ir fresquita. Ya que su diseño suelto de tirantes es perfecto para no pasar calor. Además, es una prenda que forma parte de la colección join life, que está fabricada al menos un 75% con algodón orgánico. Lo más, ¿verdad?