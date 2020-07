22 jul 2020

Además de triunfar cantando, Aitana también es un fenómeno de masas en Instagram. Las colaboraciones de belleza, ropa y complementos son cada vez más frecuentes y si hace unos días demostraba que es toda una influenceruniéndose a la marca de bikinis y bañadores más sexys, ahora lo ha hecho dando una lección de estilo. Y es que ha compartido una publicación en la que no solo ha presumido de maquillaje con esta base, si no de un look protagonizado por unos pantalones de Zara.

La cantante actualizó su perfil de Instagram para enseñar uno de los productos de Yves saint Laurante Beauty, marca de la que hace poco se ha convertido en embajadora. En dichas imágenes, además de ver a la joven con una piel envidiable y un look fresco y natural, hemos fichado sus pantalones. Aitana lucía unos pantalones vaqueros de talle alto y corte pitillo de estampado de cebra en color blanco y negro. Ideales, ¿verdad?

Pues desde la redacción nos hemos puesto manos a la obra y hemos descubierto que son de... ¡Zara! O al menos la firma ha tenido un diseño casi idéntico. Y decimos "ha tenido" porque ya están agotados. Y es que se trata de una prenda de otra temporada que ya no está disponible en ningún lado. Aitana consiguió con ellos un look de básicos muy original, al combinarlos con una camiseta blanca de manga corta. ¿Se puede ir sencilla y cómoda, pero a la última? ¡Claro! Y este look de la ex triunfita es todo un ejemplo.