22 jul 2020

Este es uno de los poquísimo looks que no tienen ni edad ni talla ni sin problemas. De hecho, estamos seguras de que lo vas a clonar desde ya y lo vas a llevar constantemente hasta finales de septiembre. No es, en realidad, ninguna novedad: seguramente ya tienes en tu armario las dos piezas que lo componen. La faldamidi con vuelo, con un estampado de flores, lisa o con un 'print' étnico, es uno de los best sellers de este verano, prueba de que después del confinamiento seguimos favorables a las prendas confortables, frescas y fáciles de llevar. La camisa a rayas blancas y azules es ya un clásico veraniego, y si no tienes una no puedes dejar pasar más tiempo para comprarla. Sincerely Jules propone una manera de actualizar que nos parece genial. Y con un sencillísimo gesto: anudarla.

Sincerely Jules actualiza un look con falda midi con el sencillo gesto de anudar la camisa. pinit

Lo dicho: si no tienes aún una camisa a rayas blancas y azul tenemos el diseño que va a llenar ese vacío en tu fondo de armario. Se trata de una camisa oversize de H&M que tiene prácticamente el mismo estampado que la que lleva Sincerely Jules. Está confeccionada en tejido vaporoso de popelina de algodón, lleva una manga larga holgada con puños anchos, cuello puntiagudo, hombros caído y canesú con pliegue de caja detrás. Además,. tiene el bajo redondeado y con la espalda algo más larga si alguna vez prefieres llevarla por fuera y te la llevas por 39,99 euros.

Falda acampanada con mucho vuelo de H&M. pinit

Una vez conseguida la camisa, vamos a por la falda. La clave para que el estilismo de Sincerely Jules funcione tan bien y resulte tan sofisticado está en la combinación de colores: el azul con las tonalidades cercanas al rojo resulta irresistible. Para una versión más atrevida aún te proponemos esta falda midi acampanada con talle alto y cintura 'paper bag' con elástico ancho de H&M. Puede quedar espectacular con la camisa, sobre todo si le quitas el cinturón (es de quita y pon) y anudas la camisa. Va sin forrar y cuesta 29,99 euros.

Falda plisada y estampada de las tallas grandes de H&M. pinit

Para las tallas grandes, tenemos una segunda opción maravillosa con esta falda plisada larga en tejido de crepé con caída suave. Tiene un estampado de flores precioso que va a contrastar genial con la camisa de rayas. Además, está rebajada: te la llevas por 24,99 euros. Lleva el talle alto para que puedas anudar la camisa sin problemas y va forrada (cierra con cremallera oculta y corchete en un lateral). De las más bonitas que hemos visto en la sección curvy de H&M.