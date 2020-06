10 jun 2020

Tamara Falcó nos inspira de muchas maneras, pero sobre todo en su inteligencia a la hora de sacarle partido a los básicos más clásicos del armario, esas prendas que probablemente ya llevaba tu madre y, quizá, hasta tu abuela. Su mensaje es claro: conseguir un look impecablemente fresco para el día no tiene tanto que ver con aferrarse a la última tendencia, como con actualizar esas prendas de toda la vida que ya sabemos que funcionan. No es minimalismo, es sencillez. Tomemos como ejemplo este estilismo absolutamente accesible con vaqueros. Podríamos complicarlo con cualquier blusa o top bordada, con volantes o bordados. Sin embargo, nos quedamos con la propuesta Falcó: retomar una camisa de rayas azules totalmente atemporal. Si no tienes una en el armario, te contamos dónde encontrarla.

La camisa de azul de rayas, mejor si son gruesas para no remitir excesivamente a la clásica camisa masculina, es esa pieza que te va a sacar de todo tipo de apuros este verano. La puedes combinar con shorts, bermudas o minis de flores para lograr un contraste genial. Si es ligeramente oversize, la puedes llevar a la playa o la piscina, sobre el bikini o el bañador. Y con vaqueros queda estupenda, sobre todo porque remite a las clásicas rayas playeras que nos ponen en contacto emocional con las vacaciones, el sol y el mar. Más que una camisa, es un estado mental.

Ahora mismo encuentras este tipo de camisas en varias tiendas del low cost, seguro que en tu tienda favorita tienen alguna opción. Si quieres economizar, H&M tiene un par de diseños que nos han llamado la atención. Una camisa muy parecida a la de Tamara Falcó, pero confeccionada en popelina con mezcla de lino, tiene los mismos bolsillos de plastrón en el frontal (29,99 euros). Tienes otra mas opción más vaporosa pero sin bolsillos (39,99 euros). Y en Zara tienes una opción más barata, aunque má cercana a la clasica camisa masculina (22,9 euros). Échales un vistazo porque alguna te convencerá.