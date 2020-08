1 ago 2020 Rosa GIL/ Álvaro FERNÁNDEZ-ESPINA

Christian Dior lanzó 22 colecciones de moda entre 1947 y 1957, y en todas ellas el sombrero fue el complemento estrella. Sus sucesores al frente de la maison siguieron aquella regla de oro: Yves Saint Laurent los diseñaba a juego con las siluetas de alta costura, Marc Boham los distinguía con toques florales y Maria Grazia Chiuri, con plumas; Gianfranco Ferré los prefería majestuosos y de ala amplia y John Galliano, extravagantes, como era él.

Portada 'Dior hats'.

El magnífico volumen Dior hats (Rizzoli, a la venta en septiembre) recopila las creaciones más brillantes de la casa Dior a lo largo de 70 años y destaca el papel que han jugado como creadores de tendencias.

No nos extraña: Christian Dior escribió que el tocado es “la mejor manera de expresar la personalidad”, y la literatura y el cine corroboran su fuerza descriptiva. ¿Podemos concebir a una Audrey Hepburn en My fair lady sin su espectacular tocado para las carreras, a una Faye Dunaway sin su boina en Bonnie and Clyde o a un Indiana Jones sin su ajado sombrero?

Faye Dunaway en un fotograma de Bonnie y Clyde (1967).

Tal vez por eso, estos complementos vuelven con fuerza cada vez que los creemos olvidados y las pasarelas y las colecciones nos recuerdan que no hay estilismo completo sin su correspondiente tocado.