13 ago 2020

Si hay una influencer patria que nos inspira tanto o más que Paula Echevarría con los looks que guarda en su maleta, esa es su tocaya Paula Ordovás. Tenemos que reconocer que esperamos con ansia cada uno de sus viajes solo por ver con qué looks va a sorprendernos, y los intentamos replicar a la hora de hacer el equipaje cuando llegan nuestras vacaciones. Y claro, sus apuestas 'sartorial' durante su última escapada no iban a ser menos.

Paula Ordovás está disfrutando de unos días de descanso en Lanzarote, y allí ha sido donde hemos descubierto que la influencer también ha caído rendida ante una de las prendas estrella de la temporada: la falda pareo con nudo. Abanderada de la vida 'healthy', Paula tiene un cuerpazo esculpido a base de horas y horas de ejercicio y una dieta muy saludable, pero está claro que sabe sacarse partido con prendas que potencian su silueta, como este diseño perfecto para presumir de abdominales que, además, afina la cintura.

El 'truco' de esta falda reside en el efecto nudo con el que se remata la parte delantera, que con su forma en uve, estiliza el torso y hace que la cintura parezca aún más delgada, además de disimular 'tripita' (vale, sabemos que esto no le hace falta a la influencer). El modelo que lleva Paula Ordovás es de Khaite NY, la firma que catapultó a la fama internacional a finales de 2019 Katie Holmes con su sujetador de punto, pero también lo puedes encontrar en Zara por menos de 30 euros.

La falda pareo de Zara ha sido una de las más deseadas del verano. Precio: 29.95 euros. pinit

Y es que la falda pareo con nudo de Zara lleva meses siendo una de las prendas súper ventas del gigante de Inditex, que ha agotado su stock una y otra vez (nosotras mismas hemos estado en la lista de espera). ¿La buena noticia? Parece que la fiebre viral por esta prenda súper favorecedora ha remitido, y ahora mismo se puede encontrar en todas las tallas (de la XS a la XXL) por 29.95 euros tanto en blanco como la que luce Paula Ordovás, como en negro y en color tostado con estampado de rayas verticales.