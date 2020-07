9 jul 2020

Las tendencias nos importan, claro, porque nos encanta la emoción de llevar lo último y de estar pendientes de las sorpresas de la moda. Sin embargo, tomamos buena nota de una estratagema que a veces vemos en las influencers más inteligentes e influyentes, esas que ya no tienen que demostrar nada porque tienen todas las medallas del escalafón. Puede ser pura casualidad, pero a nosotras nos parece que saben latín. Juzga por ti misma: ¿ha sido puro azar que Paula Echevarría elija un conjunto rojo rojísimo de Mango en plena fiebre por los colores pastel? No puede ser, y menos conociendo la fuerte personalidad de Paula. No solo consigue destacar sobre el resto del Instagram español, sino que además está guapísima. Imposible no mirarla.

El conjunto rojo de Mango que lleva Paula Echevarría, con top cropped y falda larga. pinit

La clave de este lookazo de la nueva colección de Mango es el color, evidente, un rojo intenso que está pidiendo a gritos una piel bronceada, como la que ya ha conseguido Paula Echevarría. Sin embargo, el estilismo no sería tan impactante si no contara con una falda larga, casi hasta los pies, de esas que te puedes permitir en las noches de verano y poco más. Además de la sensación princesa que produce vestir esos largos, combina con un top con los hombros descubiertos fantástico. Con la falda queda espectacular, y con unos vaqueros sigue siendo una prenda top.





VER 10 FOTOS Diez looks de las rebajas de Mango que puedes comprar por menos de diez euros

Te sugeriríamos que esperaras a las rebajas para hacerte con este look de la nueva colección de Mango, pero mucho nos tememos que no va a llegar en todas las tallas a los descuentos. Aún así, no es nada caro para el gran efecto de moda que produce. La falda larga, confeccionada en un tejido fluido, acampanada, con lazo y forro interior, cuesta 29,99 euros. El top de algodón con detalles fruncidos, manga corta abullonada y escote en pico es un poco más barato: 25,99 euros. Es un dos en un fantástico, y esa falda con una camiseta retro puede quedar muy divertida también. Si te convence, a por ella. Se va a agotar.