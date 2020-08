13 ago 2020

Compartir en google plus

Son días extraños para las compradoras de moda. Por un lado, nos tienta seguir exprimiendo las rebajas ahora que los looks han bajado la mitad de precio o más. Por otro, no podemos evitar sumergirnos en las nuevas colecciones de otoño. El momento tiene su complicación: todo lo que nos compremos de verano tiene ya poco recorrido en el calendario y todo lo que nos compremos de otoño puede ser superado en breve por nuevos diseños, aún más excitantes. ¿Qué hacer? En este caso, recomendamos comprar. Porque estos tres diseños de Sfera son absolutamente únicos y no queremos pasar por el arrepentimiento dentro de unos meses. Son tres vestidos únicos.

Difícilmente vas a poder volver a comprar un vestido con chorreras como este, y menos en el low cost. pinit

Nuestra primera opción no puede ser más sencilla, pero nos ha ganado completamente con una combinación bicolor de falda negra y top fruncido y romántico, con mangas farol. Es una preciosidad minimalista que no puedes dejar pasar, sobre todo porque solamente cuesta 29,99 euros. Lo mismo que otro vestido también con mucha personalidad y en un color hueso fantástico: lleva chorreras del cuello al final de la falda de vuelo, y con unos pantalones de cuero queda increíble.

Te acordarás de este vestido de la colección de verano de Sfera en diciembre, cuando busques un look para Nochevieja. pinit

El tercer vestido que te sugerimos conseguir ya mismo para tu armario de invierno es, en realidad, un diseño del final del verano con aires de fiesta. De hecho, es un vestido fantástico para la Nochevieja 2020: te acordarás de él cuando estés buscando lookazo en noviembre. Está confeccionado en organza con un estampado de lunares gigantes maravilloso. Es un poco más caro, pero merece la pena: 49,99 euros.