1 sep 2020

Según llegué de mis merecidos días de descanso en la playa, como buena adicta a las compras que soy (puedo culpar a Shopping Philosophy, ella me tienta cada semana), me metí en la web de Zara para ver qué me iba a comprar de cara a la nueva temporada. Con qué novedades iba a actualizar mi armario de otoño, cansada ya de los vestidos de flores, los caftanes y los bikinis. El primer vistazo fue bueno: looks de nivel, vestidos que ni parecen low cost, básicos de vaqueros y camisa blanca y estilismos para la vuelta al trabajo, que todas sabemos que si lo haces con ropa nueva, no se hace tan dura. ¡Si hasta hay vestidos con los que te puedes casar! Pero lo que no me esperaba ver era esto. Una especie de pasamontañas, capucha o capita de punto que no hay por dónde coger. Si lo veo sobre la pasarela, en un desfile de Gucci o Calvin Klen, es una cosa (es más, ya lo hemos visto hace un par de años), pero hacerlo en Zara, en mi marca amiga, en la que puedo confiar y de la que me pondría absolutamente todo lo que venden, ha sido mucho para mí. ¿No sabes a qué me refiero? Aquí está.

Capucha de punto, de Zara (15,95 euros). pinit

Hay que reconocer que la foto que han hecho de campaña en Zara es preciosa, porque al ver la prenda fotografiada sin más no me llama la atención. Aún así me han entrado los siete males al acordarme de mi infancia y de ese pasamontañas que me ponía mi madre los días más frío del invierno (ella lo llamaba verdugo, menudo nombrecito). Es la prenda que más he odiado en mi infancia y supongo que aún no he superado el trauma. Porque si lo miras bien, puesto sobre una camiseta blanca y con unos sencillos vaqueros, puede que añada el toque fashion perfecto a un look sencillo. Es más, puede que de aquí a unas semanas lo tenga en mi armario. Porque la moda es así, hay cosas que a fuerza de verlas, te acaban gustando.

Es talla única, cuesta solo 15,95 y pertenece a la colección Join Life de Zara, la que utiliza tejidos sostenibles. Y me da a mí la sensación de que no va a tardar en agotarse. ¿Qué opinas tú? ¿Te atreves con el pasamontañas que propone Zara?