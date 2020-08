29 ago 2020

Compartir en google plus

Poco a poco el verano se acaba, puede que el verano más extraño que hayamos vivido nunca. La vuelta al cole lo corrobora (aunque este año, con mucha más controversia): la temporada de playa y atardeceres eternos llega ya a su fin y solo nos quedan dos semanas para volver definitivamente a la oficina (o al salón de casa portátil en mano -o en sofá-) y a la rutina. El calor dará paso a las frescas noche de septiembre y cuando eso ocurra, debemos estar preparadas. ¿Cuál es el combo que nunca falla para el entretiempo? La combinación de vaquero y camisa blanca, una elección que siempre es ganadora y que podemos llevar en casi cualquier ocasión. Y Zara tiene las dos prendas perfectas para lucir este tándem.

Video: Accesorios de otoño/invierno imprescindibles en cualquier armario

Buceando en la web, salta a la vista que es una de las propuestas que más se repiten para el otoño. Y tras mucho buscar, una ha sido la elegida: un vaquero sencillo de talle alto y una camisa blanca con un toque vintage y fruncidos que se convertirá en la prenda favorita de tu armario.

Con las mangas abullonadas y un delicado fruncido en la parte del abdomen, esta camisa blanca, (25,95 euros) es perfecta no solo para combinar con pantalón vaqueros, sino también con faldas o incluso debajo de vestidos satinados.

No hay duda, el combo con el pantalón vaquero no puede ser más favorecedor. Este de Zara, (25,95 euros) no solo es un fondo de armario, además sienta como un guante.

¿Qué opinas? ¿Eres de las que no puede vivir sin esta combinación?