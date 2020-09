4 sep 2020

Septiembre es un mes de bodas y más todavía cuando ha habido muchas aplazadas de primavera que se van a celebrar ahora. Y si bien el coronavirus ha cambiado la forma de festejarlas (aforo, mascarillas, nada de barra libre) también ha afectado a los looks. Ahora son mucho más sobrios y discretos, empezando por los vestidos de novia. Es más, muchas de ellas apuestan ahora por vestidos low cost, como esta novia que nos sorprendió con uno modificado de Zara (no nos extraña, la firma de Inditex tiene muchas opciones últimamente para las novias que no se quieren complicar la vida).

Lo mismo pasa con las invitadas. Hace unos días te enseñábamos el vestido más vendido de Amazon y hoy le toca el turno a este vestido de Sfera. No sabemos si es el más vendido pero sí que está rebajadísimo, que tiene un color que resalta el moreno y que tiene tanto éxito que se está empezando a agotar. Si tienes una boda, pásate por Sfera.

Hemos encontrado en Sfera el vestido rebajado perfecto para un look de invitada muy favorecedor.

Un modelo largo, en tejido de raso amarillo brillante y con volantes repartidos por toda la prenda. Apto para todas las siluetas porque su tejido fluido hace que tenga una caída amplia y que no marque absolutamente nada. Una buena noticia teniendo en cuenta que aún no nos ha dado tiempo a quitarnos los kilos de más de las vacaciones. Costaba 59,99 euros hace apenas unas semanas y ahora está a 23,95. Un descuento considerable que ha hecho que empiece a agotarse de forma inmediata: estaba disponible ne S y M y ahora solo queda la talla más pequeña. Por eso si te ha gustado tanto como a nosotras, no te lo pienses.

El vestido amarillo de invitada de las rebajas de Sfera costaba 59,99 euros y se ha quedado en 23,95.

Lo mejor es que este tono resalta el bronceado que aún nos queda de las vacacione y nos permite jugar con otros tonos fuertes como el fucsia, el azul o el verde para los complementos. Si no te atreves, unas sandalias y un clutch dorado siempre son una buena opción.

Si ya vas tarde para tu look de invitada, este es el perfecto look barato de última hora que te salva una boda en plena era Covid.