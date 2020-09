11 sep 2020

No es que nos guste el estilo de Emili Sindlev, es que nos encanta. No es la primera vez que le copiamos un look, ya lo hemos hecho con varios como los shorts deportivos o de vestir con los que nos atrevimos este verano o las sandalias ugly de moda que, por supuesto, ella también ha llevado. Pero ahora echamos la vista atrás y nos remontamos a un look que sí, es de hace meses, pero que se convirtió en uno de los más famosos del street style. Y lo hacemos porque, por fin, le podemos copiar todas las prendas en el low cost. Desde la chaqueta cárdigan roja hasta los pantalones rosas metalizados. Eso sí, los Manolos rojos no tienen clon asequible, son inimitables.

Llevamos tiempo buscando algo parecido y por fin, esta nueva temporada de otoño/invierno, nos lo ha brindado en bandeja. Las dos piezas: la chaqueta la hemos encontrado en Mango y los pantalones, en Zara. Merecía la pena esperar.

Video: Los looks más originales con chaquetas de punto

La chaqueta cárdigan pertenece a las novedades de Mango, es de punto grueso, de un rojo intenso y, aunque le faltan los botones joyas, no le tiene nada que envidiar a la de Emili. Es más, solo es cuestión de cambiarlos y el resultado será idéntico. Cuesta 29,99 euros y hay de la XS a la L, pero cuidado porque la S ya está agotada y tiene lista de espera. Se ve venir la rotura de stock, avisamos.

Cárdigan rojo de Mango, de la nueva coelcción de otoño (29,99 euros). pinit

Vamos con los pantalones, que quizá sea la pieza más complicada de clonar. O era, porque en Zara nos han dado la oportunidad de hacerlo: hay un modelo casi idéntico. En versión legging, son rosa metalizado y cuestan muy poco: 22,95 euros. También se están empezando a agotar, de las tallas XS a la L, la más grande ha volado y no tiene ni lista de espera.

Leggings rosas metalizados, de la nueva colección de Zara (22,95 euros) pinit

Ambas prendas empiezan a gotarse lo que nos indica que nos omos las únicas que llevamos meses deseando copiar este look. Así que no te tenemos que recordar que, si estás interesada, corras a por ambas cosas antes de que te quedes sin ellas. Porque todo lo que lleva Emili Sindlev, con casi medio millón de seguidores en Instagram, se convierte en objeto de deseo.