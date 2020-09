12 sep 2020

No hay plan de sábado mejor que una buena mañana de compras. Café mañanero, pijama de seda (en realidad sudadera, pero debemos darle un ápice de glamour a esta historia) y portátil en mano para descubrir las novedades que nos deparan nuestras marcas favoritas. Y claro, tras encender una vela -las que son todo un capricho olfativo, aquí- Zara ha sido la primera parada. Y no ha decepcionado por la firma tiene la levita rosa más bonita de la nueva colección para los looks más informales del otoño.

Se trata de un abrigo de entretiempo en rosa intenso con botones forrados y manga larga que llega por debajo de las caderas y tiene los hombros armados.

De cuello redondo y con dos bolsillos, es la compra perfecta si lo que deseas es aportar un toque de color a tus estilismos de las próximas semanas. Cuesta 49,95 euros y está disponible desde la XS hasta la XL. Combinada con vaqueros de talle alto, vestidos de flores... incluso pantalones blancos, es todo un fondo de armario de lo más original que le dará ese je ne sais quoi a cualquier estilismo entre semana. Camiseta blanca, jeans rotos, Converse... ¡Y no necesitas nada más! Bueno sí, la mascarilla. Que no se te olvide.