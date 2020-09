16 sep 2020

La nueva temporada de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' viene cargada de novedades y la principal es su cambio de presentador, ahora es Jesús Vázquez quien conduce el programa. Sin embargo, este lavado de imagen no ha acabado con la participación de algunos colaboradores como Nagore Robles. La presentadora continua como asesora del amor y para el estreno del programa ha escogido un vestido de H&M con el que ha arrasado y que ha hecho que nos olvidemos de este sostenible (y muy barato) que triunfa en las redes. Después de dejarnos con las ganas de hacernos con el vestido de flores de Zara que lució en la playa, Nagore se ha propuesto volver a seguir enamorándonos con sus estilismos televisivos y sí, lo ha conseguido.

Nagore lució para el estreno de esta nueva temporada del programa del amor un vestido mini de manga larga con un estampado muy original en color azul y blanco. Un diseño llamativo y que no pasó desapercibido para sus seguidores. Tanto gustó en redes el look, que la presentadora no ha tenido más remedio que desvelar de dónde es la prenda. Se trata de un vestido de H&M de punto con elástico vertical oculto en el frente para un efecto drapeado que cuesta 39,99 euros.

Un diseño ideal no solo por su corte ajustado y cuello perkins, si no también por su estampado desigual que simula un desteñido. Lo más, ¿verdad? La presentadora lució tipazo con él y jugó con los contrastes y colores y lo combinó con unos stilettos rosa palo de Loubotin y unos pendientes XL tipo lágrima con apliques de brillantes de Zara (12,95 euros). Deseando ver los próximos outfits que tiene preparados Nagore para los próximos programas.