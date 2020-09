14 sep 2020

Compartir en google plus

Los días de verano que quedan se pueden contar con los dedos de una mano. Y es que el otoño está a la vuelta de la esquina, por lo que ya tenemos la mirada puesta en esos looks que nos preparan para la llegada del frío. Una buena forma de afrontar está época es haciéndose con prendas que puedas llevar de diferentes formas y que puedas usar con distintas temperaturas. Los vestidos largos, por ejemplo, son todo un acierto para el entretiempo, pero también los cortos estampados. H&M ha sido una de las firmas que se ha propuesto actualizar su colección prendas con las que dar la bienvenida al otoño, y uno de sus vestidos está arrasando no solo por su precio y diseño, si no por su carácter sostenible.





VER 9 FOTOS H&M tiene los vestidos ideales para un regreso a la oficina impecable

Se trata de un vestido evasé corto en tejido jacquard de poliéster reciclado. Es de color blanco y tiene un diseño de manga larga muy acertado para estas temperaturas más bajas. Es de cuello elevado de doble capa con pliegues, escote en pico y posee un fruncido escalonado en la falda para dar volumen. ¿Lo mejor? Los 19,99 euros que cuesta y que forma parte de la colección Concious de la firma, es decir, que está creado a partir de materiales reciclados y deshechos textiles.

Un vestido que ha arrasado entre influencers como Mery Turiel, que ha presumido de él en redes explicando que es una prenda que forma parte de una colección inspirada en los años 30. Ella lo ha combinado en un look de lo más otoñal añadiendo unas botas de tacón negras de caña alta también de H&M y un cinturón y bolso a juego. Sin embargo, es una prendas que ha traspasado fronteras y a la que también han caído rendidas otras instagramers.

Desde Helsinki, era Vilma Bergenheim quien demostraba lo bien que sienta este vestido y confirmando que el blanco sigue siendo todo un acierto también en otoño. Por otro lado, Marie Sinitsina, la bloguera de moda rusa, sacaba su versión más veraniega combinándolo con un sombrero beige y un bolso tipo capazo. ¡Es ideal!