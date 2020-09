17 sep 2020

Seguramente aún no estás preparada para pensar en el armario de otoño, pero si eres una experta compradora en talla grande no tenemos que repetírtelo mucho: los mejores looks de tendencia se agotan inmediatamente en las colecciones curvy, con lo que además de pagar más dinero por diseños low cost, tenemos que hacernos a la idea de comprar cuanto antes por aquello del ahora o nunca. Para que no te agobies buscando prendas y tallas, hemos seleccionado seis looks de tendencia que te resuelven los próximos seis meses. Así puedes plantearte las compras futuras sin presión ni ansiedad. Solo por placer.

Un clásico que no falla: el chaquetón marinero que tienes que tener sí o sí. pinit

No puedes pasar un otoño más sin un chaquetón marinero clásico: después del abrigo negro que seguro ya tienes, es la prenda de abrigo por excelencia. Favorece especialmente a las curvys porque no añade el volumen de los abrigos largos y pueden tener un toque colegial que nos ayuda a rejuvenecer los looks. Si, como indica Violeta, lo combinas con sudaderas y camisas con el color subido, aciertas seguro. Este chaqueton con doble botonadura dorada (79,99 euros) y la sudadera verde (39,99 euros) son de Violeta.

Un look urbano de la nueva colección de Kangol para H&M. pinit

Si te mueres de rabia cada vez que ves las colecciones de ropa urbana de Bershka (por ejemplo, las de Billie Eilish) y Stradivarius, H&M ha encontrado un término medio genial para las tallas grandes, La fantática colección con Kangol que acaba de lanzar incluye un looks curvy espectacular, con un plumífero ideal (lo tienes en negro y en un beis increíble) y unos joggers que son favoritos desde ya. Los precios, por desgraccia, son un poco más elevados que en talla convencional: 59,99 el plumas y 24,99 euros el pantalón.

Un vestido de flores con silueta generosa a un precio increible de Lefties. pinit

Esta opción no es para todas las tallas, pero queremos llamar tu atención sobre la nueva colección de Lefties, porque algunas prendas llegan hasta una XXL que, en los formatos más oversize y sueltos, pueden abarcar bastante talla. Si tienes la suerte de entrar en esta talla, hemos encontrado un vestido fantástico que no te vas a quitar en todo el otoño-invierno: de flores, con un colorido espectacular y una silueta súper cómoda. Además, el tejido tiene cierta elasticidad, con lo que lo mejor es pedirlo y probárselo. El precio no tiene rival: 14,99 euros.

Un look con una pieza muy original con efecto piel: la falda semiplisada. pinit

Una de las tenencias más fuertes de la temporada es, de nuevo, el efecto piel, pero en talla grande nos ofrecen camisas oversize que no nos favorecen demasiado. Queremos mostrarte esta alternativa con una falda fantástica, que se ciñe donde más lo necesitamos (no queremos más centímetros en las caderas) y apuesta por un plisado espectacular. No puede ser más original y con la camiseta negra y las botas es puro rock'n'roll. Encuentras todo el look en Zalando: la falda es de River Island Plus (65 euros) y la camiseta (14,99 euros), de Even&Odd Curvy.

Vestido-camiseta con estampado de rayas de Asos Design Plus. pinit

No puedes dejar pasar la oportunidad de comprar un vestido-camiseta de rayas: aunque te pueda parecer demasiado llamativo, lo cierto es que favorece muchísimo a los cuerpos curvilíneos. Además, es un estampado que nos quita años, algo que se agradece mucho sobre todo si tienes un armario lleno de básicos de colores oscuros. Este vestido queda perfecto con botas y lo puedes llevar solo o con pantalones. Lo encuentras en Asos (es de Asos Design Plus) por 23,15 euros.

Un clásico: falda con estamapado de leopardo. pinit

Por último, otro look con una prenda clásica: la falda con estampado de leopardo, aquí en una versión dorada directamente maravillosa. Si tu cuerpo tiene más volumen en el tren superior que en el inferior, este estilismo es para ti. El jersey de punto negro se pega mucho al cuerpo (aunque las mangas son espectaculares) reduce ópticamente centímetros y deja que la mirada se vaya inevitablemente a la falda. Es un look de Zalando con falda de Simple Be (23,89 euros) y jersey de Pieces Curve (39,95 euros).