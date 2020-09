18 sep 2020

Uterqüe es nuestra firma favorita de Inditex para elegir un look de invitada. No es tan barato como Zara o Sfera pero sí es cierto que tiene vestidos o conjuntos mucho más especiales. También hace descuentos en su sección de Special Prices así que no dejes de echar un vistazo si tienes una boda a la vista. Este otoño se celebran muchas y después de echar un vistazo a su colección de faldas, nos ha llamado la atención una prenda en concreto: un vestido tan sofisticado que no parece que tenga nada que ver con el gigante gallego. Todo lo contrario, parece de costura. Y no somos las únicas que nos hemos fijado en él porque está agotado en casi todas las tallas. Normal, es perfcto tanto para una boda de día como de noche.

Vestido de invitada para una boda de otoño, de Uterqüe (1459 euros). pinit

Tiene absolutamente todos los ingredientes para ser el vestido de invitada perfecto. De largo midi, tiene un tono azul marino elegantísimo y un tejido muy especial, el lino. Un patrón que afina la silueta, recto en la parte de la falda y con volumen en las mangas, escote de pico, detalles de pasamanería y botones joya. ¿Se puede pedirle más a un vestido?

Sus botones joya y detalles de pasamanería convierten a este vestido en uno de los más bonitos para bodas de otoño. pinit

Cuesta 159 euros pero como ya hemos adelantado hay tallas que están agotadísimas y no hay posibilidad de apuntarse a la lista de espera. Si tienes la XS o la S, estás de suerte. Pero si tu talla es la M o la L, olvídate, no hay ni rastro de ellas ni en la web ni en tienda.