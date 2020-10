5 oct 2020

Los accesorios del otoño siguen evolucionando entre las tendencias y tras encontrarnos con joyas como estos guantes que ya están agotados o el collar para los hombros que transforma vestidos básicos en looks de invitada al instante, hemos dado con otros dos complementos de la nueva colección de Zara que beben del tejido de la temporada estival por excelencia: la piel.

Los diseñadores de la firma de Inditex nos han creado dos nuevas necesidades con funciones muy distintas pero igual de inspiradoras.

Empezamos con la bandana, el clásico pañuelo al cuello pero de piel ovina y efecto piel que nos transporta al oeste y a los conjuntos western más cañeros y rompedores. Sí, cualquier camiseta básica, blusa o vestido se convertirá en otra muy distinta. Y si a eso le añades que es el aliado perfecto para combatir las bajadas de temperaturas, podemos afirmar que este accesorio se ha convertido en nuestro favorito. En Zara están disponibles en varios tonos (negro, mostaza, gris y blanca) y en varios tamaños por 19,95 euros.

La segunda propuesta de la firma es aún, si cabe, más original que la anterior. Una que no nos esperábamos pero que puede llegar a impresionar si se combina de forma inteligente. De estilo dandy en versión femenina, os presentamos los tirantes de piel de Zara.

Ahora tus outfits de oficina no tendrán nada que envidiar. Por no hablar de que por muy modernos que te parezcan estos del low cost, siguen cumpliendo a la perfección con su clásica función: no dejar que los pantalones se caigan sin recurrir al cinturón. Son ajustables y tienen cierre de clip. (25,95 euros).