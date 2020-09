10 sep 2020

Ya estamos perfilando los que serán los accesorios del otoño. Hay muchos para llevar en el pelo, otros como el pasamontañas que no tienen mucha pinta de calar en la calle y otros, como los sombreros, que son una apuesta segura. Pero hay uno que se nos había pasado por alto y que se asoma de forma tímida a la nueva colección de Zara. Son los guantes. Pero no como te los imaginas, de punto o de piel, como los hemos visto toda la vida. Esta temporada aparecen en su versión más sofisticada, de tul y de plumeti, en largo y en corto, y nos han enamorado nada mas verlos. Si te pasa lo mismo, date prisa, los más bonitos ya han volado del stock y no hay posibilidad de lista de espera. ¿Cómo nos hemos podido quedar son ellos?

Guantes de plumeti agotados, de Zara (15,95 euros). pinit

Nuestros favoritos son esta versión clásica, muy lady y extremadamente sexy. En corto, de plumeti y con un volantito ideal que los hace aún más especiales. No los habíamos fichado hasta esta semana y cuando lo hemos hecho, ya es tarde. Están agotadísimos y ni siquiera nos han puesto lista de espera para apuntarnos. Cuestan 15,95 y en la redacción solo soñamos con encontrarlos en tienda física. Tenemos que reconocer que sería un milagro, son una joya.

Si tenemos que pasar página lo haremos con este otro modelo. Es en versión larga, un guante ajustado de tul que está disponible en dos tonos diferentes, también muy elegante y del que aún hay unidades porque acaba de llegar a la web de Zara hoy mismo. Cuestan también 15,95 euros y son talla única. No queremos ser pesadas, pero seguro que también son un visto y no visto.

Guantes largos de tul con estampado de flores en tonos azul y verde, de Zara. Cuestan 15,95 euros y son talla única. pinit

El otro estampado disponible es en tonos más oscuros, perfectos para la noche. Si los acompañas con unos labios rojos, triunfarás. pinit

Si tienes alguna boda de otoño, los guantes son el accesorio que marcará la diferencia en tu look. Y si no la tienes, póntelos con un vestido de tirantes por la noche y causarás sensación.