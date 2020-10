9 oct 2020

Adolfo Domínguez lo ha vuelto a hacer. La marca de moda española acaba de lanzar una de esas campañas de publicidad que perdurará en el tiempo y cambiará las reglas del juego. Después de convertir en lema de emponderamiento (cuando aún no sabíamos ni qué significaba esa palabra) su inolvidable “la arruga es bella” (la de la ropa, pero también las huellas de la vida), o de recurrir a la ‘Ropa vieja’ en la pasada temporada con prendas de hace 20 o 40 años recuperadas de sus archivos y de las colecciones privadas de sus clientas, la firma vuelve a reafirmar su compromiso social y su apuesta por el consumo responsable con una frase que va a hacer mucho eco: “Repite más, necesita menos”.

Y sí, es lo que parece, Adolfo Domínguez nos invita a comprar menos ropa, suya y de quien sea, en lo que muchos verán como un ‘anti-anuncio’ pero que, sin duda, se ha convertido en una brillante campaña de marketing: está consiguiendo que se hable (mucho y bien) de ella y, por ende, de la marca a la que se asocia. "Hay quien cree que repetir es de gente sin estilo. En Adolfo Domínguez pensamos que repetir es la mejor forma de perfeccionar el tuyo", aseguran desde la marca.

La idea no puede ser sencilla, ni su mensaje, más inspirador. En plena era del ‘fast fashion’, la responsabilidad social nos hace replantear nuestros hábitos de consumo, que pasan por el filtro de una moda más sostenible y grandes dosis de sentido común para frenar el impacto medioambiental de la segunda industria más contaminante del planeta. Y Adolfo Domínguez lo deja claro con su lema: “Repite más. Necesita menos. Sé más viejo”.

De esta manera, Adolfo Domínguez consigue poner en valor la calidad, durabilidad y atemporalidad de sus diseños (no necesitas comprarte ropa nueva, porque con la inversión que has hecho en sus prendas puedes vivir con estilo varias temporadas) y da una vuelta de tuerca más con su sorprendente estrategia de publicidad: en los vídeos que ha compartido la firma en sus redes sociales, y que ya se están haciendo virales, combina su ropa con la de otras marcas de la competencia, desde firmas 'low cost' como Zara o H&M a firmas de lujo como Chanel o Balenciaga.

Además de sostenible, esta nueva campaña también es feminista: "Repite, porque no es justo que las mujeres tengan que dedicar más tiempo y más dinero que los hombres a la ropa". Y es que, si la Reina Letizia repite look una y otra vez, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotras con las prendas que mejor nos sientan y la ropa que más nos gusta? Calidad frente a cantidad, esa es la cuestión.