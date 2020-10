13 oct 2020

Jamás hemos tenido una tendencia de temporada tan libérrima: se lleva prácticamente todo, aunque la inspiración años 70 y años 90 puede aparecer de manera más insistente. Ahora mismo, más que citar un look determinado, tenemos que acudir a sensaciones, como ese objetivo de comodidad y dulzura que buscamos en joggers, sudaderas y conjuntos de punto. Sin embargo, si tuviéramos que señalar una prenda estrella del otoño más allá del chándal, lo tenemos claro: es el chaleco. Aparece en todas las colecciones del lujo y el medio lujo, y desaparece de las perchas en las tiendas del low cost. Por desgracia, ahora mismo es prácticamente imposible encontrar en la moda accesible un chaleco talla grande. ¿Por qué?

Sin duda, el chaleco puntúa a la baja en los objetivos de compra de las curvys, pues es la típica prenda que añade una capa y eso es algo que evitamos para parecer más delgadas. Nos conviene, sin embargo, pasar a la retaguardia esta obsesión por la esbeltez y dejarnos tentar por los looks con chaleco. ¿Por qué no un vestido de flores con chaleco en vez de con cárdigan? ¿Por qué no un chaleco como único top bajo la americana o el abrigo? Eso sí: para conseguir esa prenda sin mangas en talla grande, lo más fácil es customizar aluna chaqueta que tengas ya en el armario o comprar alguna para customizar en el low cost (en Lefties, los cárdigans masculinos hasta la XXL no llegan a los 15 euros). Merece la pena meterles la tijera y rematar.





VER 9 FOTOS 9 looks con chaleco de punto para que lleves con estilo la prenda con más éxito de la temporada

Si continúa sin convencerte la opción del punto, existe otra manera de lucir chaleco que te va a convencer sí o sí. Y, además, te va a permitir reciclar esa americana negra que tienes desde hace siglos y que podrías renovar ya por otra más actual. Nuestra sugerencia es la misma: quitarle las mangas a la americana más vieja de tu fondo de armario y transformarla en un chaleco. No te vas a arrepentir ni un minuto. Eso sí: si no tienes las habilidades costureras suficientes, acude a una profesional. es un trabajo fácil y económico con un resultado de moda genial.