13 oct 2020

Compartir en google plus

Lady Di vuelve a estar de moda, si es que alguna vez dejó de estarlo. Y no solo por el estreno de la cuarta temporda de The Crown en la que podremos verla, interpretada por la actriz Emma Corrin, también por la reedición de una de sus prendas más icónicas y ochenteras: el jersey de ovejas. No es la primera vez que sus looks vuelven a salir a la palestra, hasta Zara se ha inspirado en ella para el diseño de alguno de sus vestidos de los últimos años. Y es que el mito Lady Di sigue vivo aunque hayan pasado más de 23 años desde aquel fatídico 31 de agosto.

Video: Ocho cosas que no sabías de Lady Di

Lo mejor es que ha sido la propia marca original, Warm & Wonderful, quien lo creara en 1979, la que ha reeditado de nuevo este diseño tan original como atrevido que lució con maestría la princesa de Gales y que ahora puedes comprar tú en la web de la marca Rowing Blazers. Eso sí, por encargo, sin posibilidad de cambio ni devolución, esperando alguna que otra semana (no te aseguran que llegue ni para Navidad) y por 310 euros. Un jersey diseñado por las creadoras de la firma en 1979 que no se fabricaba desde 1994.

El jersey baitizado como 'oveja negra' que llevó Lady Di se ha vuelto a hacer, esta vez por encargo, a través de la firma Rowing Blazers y por un precio de 31o euros. pinit

Está hecho en Portugal 'con amor', como dicen en la propia firma, con un 80% de lana y desde la talla S hasta la XXL. Pero si ni quieres esperar semanas, ni tienes más de 300 euros para comprarlo, tranquila. tenemos la versión low cost. Y no una, son dos los jerséis de ovejas con los que Amancio Ortega ha intentado convencernos, pero después de ver el original no sabemos si la copia nos va a acabar conquistando. Y parece que no somos las únicas porque aún quedan tallas de sobra, de los dos modelos.

Jersey de ovejas de Zara (25,95 euros). pinit

Este primero es de cuello caja, en azul con las ovejas en camel, pero ni siquiera tiene oveja negra, que es la gracia del jersey. Aún así, nos parece mono y gracioso para los días de invierno e incluos le puedes añadir un cuello bobo de quita y pon para que se parezca un poco más al look de Diana. Hay tallas desde la S hasta la M y cuesta 25,95 euros.

Jersye de ovejas con cuello ato con botones, de Zara (29,95 euros). pinit

La segunda versión es más abrigada, en tonos marrones y con cuello alto que se ajusta con botones. Tampoco tiene oveja negra, este comprende las de todos los colores. Su precio es de 29,95 euros y hay tallas también desde la S hasta la L.

¿Te gastarías 310 euros en el original o te conformas con alguna de estas versiones low cost?