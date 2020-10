13 oct 2020

En esta época tan convulsa en la que nos encontramos (veáse restricciones, libertad, confinamiento -pero por barrios- aunque también en la Comunidad de Madrid... ¿alguien entiende bien las medidas?) todo apunta a que las sudaderas van a ser LA PRENDA de la temporada. Son como esa mejor amiga que nunca te falla: siempre están ahí, gracias al street style las puedes combinar sin perder un ápice de dignidad y son la prenda más maravillosa del mundo, sobre todo en esos días en los que solo quieres rodearte de algo mullido, calentito y suave. Encontrar la sudadera con capucha ideal no es fácil, igual que encontrar al hombre de tu vida. No obstante, Primark que escucha todas nuestras plegarias, ha lanzado la mejor sudadera, en tres colores (azul, gris y negro), para que pases el invierno poniendo en práctica la dualidad home wear, street wear sin sufrir en el intento.





Se trata de un modelo oversize, con forro polar, capucha, goma en las mangas y bajo modulable para que la puedas llevar larga, en la cadera, en la cintura... ¿Cómo? Con un cordón con apliques al final que te hará la vida más fácil. Y más cómoda. Palabra de una servidora (que ya se ha hecho con ella), es la prenda más cómoda que encontrarás. Si quieres un look off duty, combínala con unos vaqueros pitillo y unas sneakers. La mascarilla y las gafas de sol harán el resto: irás de incógnito. Si tu plan es ir a yoga, lánzala encima de tus leggins y tu sujetador deportivo (por cierto, aquí te explicamos cómo elegir el mejor) y lista para hacer saludos al sol. ¿Que estás viviendo un momento Carrie y quieres ir con las piernas al aire por tu piso (no en Nueva York) mientras esperas a Mr. Big? Perfecto, también te sirve. Este modelo tiene más vidas que un gato y su precio, lo merece.

Cuesta 15 euros, está disponible hasta la XXL y es un fondo de amario de inverno súper útil. Avisada quedas... corre, porque vuelan. Además literalmente, sobre todo en el Primark de Gran Vía.