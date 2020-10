14 oct 2020

A todas nos pasa un poco lo mismo: nos encanta salir a la calle con looks que muestren conexión con la última tendencia. El problema no está ya en nuestra voluntad de conectar, sino en seleccionar entre la multitud de tendencias la más idiosincrática, la que mejor representa la temporada en cuestión. Te lo ponemos fácil: este estilismo de la influencer global pero danesa Emili Sindlev representa a la perfección todo lo que se lleva este otoño. Te auguramos un éxito total si llevas este look a la oficina o a cualquier cita de tarde: blusa azul con cuello bobo, pantalones anchos de pinzas y sandalias tipo trekking. Obvio: las marcas que lleva Emili (Miu Miu, Chanel) son inalcanzables para nosotras. Menos mal que el low cost nos permite clonar este look y conseguir una versión tan brutal, o más.

Blusa azul con raya blanca, con el cuello blanco bordado que tanto se lleva. pinit

El elemento clave (y el más espectacular) es la blusa azul, adornada por un precioso cuello blanco bordado con manga globo corta. Nosotros ya no tenemos un tiempo tan bueno como para llevar manga corta, pero nuestra alternativa low cost lleva una manga larga también afarolada, mucho más propia del otoño. Se trata de un diseño de Zara con un cuello adornado con bordados perforados que sale por 29,95 euros. Un a adquisición clave para el armario de otoño.

Pantalón gris de pinzas con la pernera ancha de Zara. pinit

Efectivamente, la blusa es espectacular, pero no lo sería tanto si no estuviera acompañada de un pantalón tan llamativo como el que ha elegido Emili Sindlev. Se trata de un diseño color beis de corte masculino, con pinzas y con la pernera ancha. Nosotras hemos encontrado una alternativa aún más llamativa en Zara: un diseño de color gris que llama muchísimo la atención. Es una maravilla (29,95 euros).

Fastuosos pantalones marrones con estampado de cuadros de H&M. pinit

Si la combinación de gris y azul te parece demasido obvia, tenemos la alternativa perfecta: unos pantalones marrones con un cuadrito muy muy fino fantásticos. El contraste de los estampados (rayas frente a cuadros) le sube aún más enteros al look. Se trata de un pantalón de sarga con pinzas delante y cierre de cremallera con corchete de H&M (49,99 euros). El diseño lleva talle alto con bolsillos al bies, bolsillos traseros insertados y perneras amplias rectas con raya.

Sandalias de color azul marino de Berkenstock. pinit

¿Te apetece clonar hasta el calzado? La mejor opción que tenemos en el low cost para replicar esa sandalias de trekking con acolchado es pasarnos a unas Birkenstock. Nos encanta el modelo Arizona (40 euros), que modifica el diseño clásico de la marca: cambia la icónica suela de corcho por el material plástico EVA, de alta calidad y sin sustancias contaminantes. Para pensárselo, ¿verdad?