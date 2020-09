22 sep 2020

Tamara Falcó tiene seguidoras acérrimas de su estilo discreto y sin sorpresas y también detractoras que encuentran que sus estilismos pecan, muchas veces, de poco arriesgados. A nosotras nos parece que sus estilismos son absolutamente coherentes con su personalidad, con lo que en el nivel expresivo o comunicativo de la moda no puede ser más honesta. Nos sorprende, eso sí, descubrir que de vez en cuando se pone piezas que en principio no asociaríamos con su armario, aunque sí conectan con la tendencia que las pasarelas y la moda rápida está defendiendo en este momento. Este look retro con pantalones súper anchos no es muy Tamara, pero nos encanta.

Un look retros con pantalones gigantes de Tamara Falcó. pinit

Si miras las tres prendas por separado, de ninguna manera dirías que pertenecen al guardarropa de Tamara Falcó. Las dimensiones del pantalón y el color, intenso a más no poder, no tienen nada que ver con las siluetas tradicionales que siempre lleva la influencer. El jersey tampoco encaja con su espíritu: Tamara suele escoger colores más suaves y reposados. Con el cinturón nos pasa lo mismo: jamás pensaríamos contemplar un diseño con decoraciones metálicas en un estilismo suyo. ¿Habrá sido idea suya?





De las tres piezas nos quedamos, sin duda, con los pantalones, un diseño bastante arriesgado que evoca a los enormes pantalones de pata de elefante que tanto se llevaban en los años 90. Es un estilo muy muy difícil de llevar, pues requiere tops muy escuetos que contrasten con el volumen inferior. La verdad es que Tamara lo resuelve bastante bien con un jersey ajustado de rayas (de la firma Emes y rebajado de 82 a 55 euros), aunque lo que no terminamos de ver de ninguna manera es el cinturón. ¿Será que nos falta sofisticación?