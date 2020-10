26 oct 2020

Eva González ha querido dejar claro a través de su perfil de Instagram que no solo se le da bien lucir looks casual como este con botines y sus pantalones de Zara favoritos o este con vaqueros pitillo que estilizan, sino también los televisivos. Muestra de ello es la última imagen que la presentadora ha compartido en su cuenta de una de las grabaciones de 'La Voz'. Una fotografía en la que luce un vestido que ha tenido tanto éxito entre sus seguidores, que no ha tenido más remedios que desvelar de dónde es.





VER 14 FOTOS Las botas más espectaculares del invierno se llevan por encima de la rodilla (y estilizan muchísimo las piernas)

Eva quiso compartir con su casi millón y medio de seguidores las sensaciones que tiene antes de subirse al escenario para comenzar las grabaciones del programa musical. "Estoy nerviosa, expectante, me tiemblan las piernas.... En pocos minutos piso por primera vez esta temporada el plató que tantas alegrías me da. Me encuentro con mis queridos coaches, llegan los asesores....", escribió junto a una imagen en la que se la ve luciendo un minivestido de manga larga corte recto y fluido en tonos azules oscuros y de lentejuelas y unas botas negras.

Un diseño ideal que llamó la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en preguntar que de dónde era. Por ello, la presentadora ha tenido que publicar otra imagen en la que ha confesado: "Me habéis preguntado mucho por el vestidito, es de Teté by Odette". Habla de una firma española que tiene diseños muy especiales como este y que Eva combinó con botas, demostrando que las lentejuelas son muy versátiles y no son solo para épocas festivas.

Gracias a la estilista Inma Fernández, la presentadora demostró lo bien que sienta la fórmula de minivestido más botas altas y lo hizo con un modelo de punta triangular y tacón en color negro de Zara. Un diseño que hemos buscado en la web de la firma y que está desaparecido, pero que puedes encontrar muy similar en cualquier tienda si quieres copiar este lookazo.