27 oct 2020

Esa ha sido siempre la magia de la moda: capturar el espíritu de los tiempos y convertirlo en ropa. No podemos ser médiums del diseño, pero las travesuras del estilismo sí nos permiten interpretar a nuestras marcas favoritas (las caras). Entre las elegidas tiene que estar Gucci, pues sus icónicos looks con remixes locos de estampados se han convertido en materia de marketing viral: la última campaña de la marca anima a sus compradoras a clonar el estilo Gucci con ropa que tengan en casa. Aquí no vamos a investigar nuestro armario sino el del low cost: te proponemos clonar el increíble look de Gucci de la influencer Veronika Heilbrunner con piezas baratas de Zara y Bershka. Atenta.

Cazadora bomber de flores de la marca Yas Petit que encuentras en Zalando. pinit

La prenda clave de su look es una chaqueta corta, con un estampado de pequeñas flores rosas precioso. Imposible hacernos con ella: ronda los 2.500 euros. Sin embargo, en las marcas accesibles de Zalando encontramos una alternativa que no tiene demasiado que envidiarle: una cazadora bomber de Yas Petite, con un estampado floral súper bonito y el detalle romántico de un cuello subido y volantes en los hombros. La tienes hasta la talla XL y el precio está mas que justificado: 79,95 euros.

Camisa a cuadros rosa y negros de Zara, perfecta para entonar con el look. pinit

La camisa con el estampado de cuadros pequeños es más fácil de encontrar. Incluso puedes tirar de algún top o camisa con 'print' de pata de gallo que puedas tener de la pasada temporada. Esta camisa es de Zara, tiene un cuadro en negro y rosa que entonca muy bien con los colores del look y un ajuste oversize (mejor compra una talla menos). El precio entra en nuestro presupuesto: 25,95 euros.

Falda de flores con estampado pequeño y tonos verdes de Bershka. pinit

La falda de Gucci que lleva Veronika Heilbrunner nos deja claro cómo debemos rematar este look que juega al mix de estampados: la clave esta en buscar un estampado floral de tamaño similar al de la chaqueta y continuar la gama de color que defiende esta. Hemos apostado por esta falda de Bershka en tonos verde y negro, porque está rebajadísima en la tienda online (te la llevas por 15,59 euros). Sin embargo, quizá tengas ya en el armario una falda de flores en otro color (en toda la gama de rosas, púrpura, morado) y con un tamaño del estampado pequeño o mediano. El mix es genial.