27 oct 2020

Antes de la pandemia, nuestras bodas favoritas eran siempre las de primavera y verano. Porque los vestidos lucen más, tenemos la piel más bronceada en esos meses y apetece apostar por colores más alegres y favorecedores en nuestros looks de invitada. Pero con la cantidad de eventos -no solo bodas, también bautizos y comuniones- que se han tenido que posponer a este otoño, ya nos hemos acostumbrado a los estilismos de invitada de otoño y ahora nos gustan incluso más. Además, las reglas han cambiado y ahora las celebraciones son más íntimas por lo que el dress code exige vestidos y trajes más sencillos. Como el que lució Lucía Bárcena de Sfera hace unas semanas -con truco beauty- o Rocío Osorno, con lentejuelas, de Zara. Por eso no le quitamos ojo a las colecciones de nuestras firmas asequibles favoritas y por eso encontramos joyas como esta: un vestido de Sfera que cumple con todas nuestra espectativas. Ya sea para una boda, un bautizo o una comunión, con él serás el centro de todas las miradas.

Vestido de invitada, con estampado de flores y lazada, de Sfera (49,99 euros). pinit

Es de Sfera, de la nueva colección de otoño/invierno, un vestido muy sofisticado con fondo negro y estampado de flores difuminadas en tonos fucsia y verde. Es de largo miid, manga larga, corte a la cintura y una lazada que le da el toque chic que desprende toda la prenda. El cinturón es un extra -puedes alñadirle uno si quieres- pero lo puedes llevar sin nada porque lleva un corte para marcar la cintura de todas formas. Cuesta 49,99 euros y hay tallas disponibles desde la S hasta la L.

Vestido estampado con lazada, de Sfera (49,99 euros). pinit

Estamos seguras de que no tardaremos en verle el vestido a alguna influencer, pero hasta entonces, te recomendamos añadirle unos zapatos de salón en negro y accesorios dorados, como lo proponen en Sfera. Incluso con una diadema de terciopelo o tocado discreto si es una boda de día. Además, si quieres usarlo después para una reunión de trabajo, cambia los tacones por unos botines o botas de cordones y tendrás un look elegante pero más informal.

Date prisa, estamos seguras de que no tardará en agotarse.