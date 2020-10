7 oct 2020

Cada vez son más las opciones para invitada que puedes encontrar en las firmas low cost y aunque en Amazon encontramos uno de Alta Costura perfecto, ha sido en Zara donde hemos encontrado piezas perfectas para lucir en un evento como estas cuatro que puedes reutilizar después. Sin embargo, el gigante de Inditex se ha propuesto enamorarnos del todo con un vestido impresionante que ya han lucido influencers como Rocío Osorno y con el que conseguirás un look de esos que se convierten en protagonistas y que atrapan miradas.

Hablamos de un vestido de largo midi de punto repleto de apliques de lentejuelas por toda la prenda. Unos adornos que forman un estampado floral en color rosa muy clarito sobre un fondo azul oscurocon detalles dorados. Tiene un diseño muy simple con cuello redondo, sin mangas y falda acampanada apto para cualquier tipo de siluetas y que deja todo el protagonismo a los brillos. Además, tiene una apertura en la espalda que consigue un efecto sexy y sugerente, pero sin perder la elegancia de la prenda.

Es una de las prendas de edición limitada de la temporada de Zara por lo que su precio no es tan asequible como habitualmente. Cuesta 149 euros y está disponible en la talla S, M y L, aunque esta última ya está agotada y no nos extraña nada. Y es que es una pieza que no parece provenir de una firma low cost y que es perfecta para arrasar y triunfar en evento como una boda. Rocío Osorno, experta en los looks de invitada, ya ha probado su efecto y ha demostrado lo bien que queda.

La influencer sevillana lo ha combinado con unas sandalias de tacón doradas a juego con el detalle del bajo de la falda en el mismo color y un bolso redondo en color rosa palo como las flores. ¡Lookazo!