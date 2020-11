6 nov 2020

Compartir en google plus

Hay tejidos que, con solo pensar en ellos, nos transmiten calidez y ganas de ponérnoslos. Es el caso del borreguito, el material estrella del invierno que lleva ya unas cuantas temporadas dando mucho que hablar, sobre todo en forma de abrigos, un recurso perfecto para no pasar frío. Pero la inquietud de algunas firmas por aprovechar ese tirón del borrego les ha llevado a trasladarlo a otros radios de acción, especialmente al de los accesorios. Hemos visto bolsos, gorros y, lo que más nos ha sorprendido, también calzado. Así hemos descubierto piezas como las bailarinas de pelo, un hallazgo que ha hecho volar nuestra imaginación pensando en los looks en los que podremos integrarlas, igual que ha hecho Nuria Roca con el último modelo de sandalias que ha lanzado Birkenstock.

Si la idea empieza a seducirte pero no tanto la inversión que supone hacerte con el modelo de la marca alemana, no te preocupes porque puedes hacer una toma de contacto a través de estas que acaban de llegar a Stradivarius. Se trata de un par de bailarinas de peluche en tono camel que no van a dejar indiferente a tu zapatero.

Seguro que solo con verlas has podido sentir la agradable caricia del pelo en los pies al ponértelas. Además, y para darle un giro más urbano, las bailarinas tienen una cadena dorada que cruza el empeine.

Fácilmente combinables, las bailarinas son perfectas para llevar con vaqueros y un jersey también en tonos camel. Y para las más atrevidas, por qué no, con un abrigo de borrego también. Lo que hace aún más comprensible que hayan estado agotadas hasta hace muy poco.

Pero que no cunda el pánico porque aunque hay lista de espera para poder comprarlas, su precio es de 23.99 euros y en cuanto regresen, están disponibles de la talla 35 a la 41.