29 oct 2020

Han sido una de las revelaciones del otoño. Y no, la moda no se ha vuelto loca, solo que ahora hay que aplicar más que nunca eso de antes muerta que sencilla y ponerse unas sandalias a estas alturas del año. Si es un día soleado, mejor, y que no llueva, porque el modelo de tendencia lleva peluche y mojado puede ser un drama. Si ya tenemos fichadas las de Oysho gracias a María Fernñandez-Rubíes (que además combinó con un pantalón que adelgaza de la misma marca) ahora es Nuria Roca la que luce el calzado más insólito del momento: las sandalias peludas. Sin ser ella de locuras de estilo -más bien apuesta por botines en negro para los looks que mejor le sientan- en cuanto a calzado (sí se atreve más con la ropa, la prueba es este chubasquero) esta vez se ha lanazdo a la piscina de las tendencias y ha decido ponerse este calzado que solo tiene dos reacciones posibles: o lo amas o lo odias. Y lo que siente Nuria Roca ya lo sabemos.

Sus seguidores están desconcertados y muchos no saben si son zapatillas de estar en casa o sandalias. Nosotras, que algo de moda sabemos, lo tenemos claro. Y aunque Nuria no ha etiquetado la marca a la que pertenecen, les hemos buscado alternativa por si le quieres copiar el look. Y no una, ¡dos¡

La primera ya la conocíamos, son el modeo de Oysho que más se parece al que lleva la colaboradora de televisión aunque en este caso en un tono más clarito y con un peluche un pooc menos gustoso a simple vista. Y no parace que la tendencia triunfe mucho porque quedan números de sobre en la web desde el 35 hasta el 41. Cuestan 27,99 euros.

Sandalias de Oysho para copiar el look de Nuria Roca (27,99 euros). pinit

Y si ya quieres meter tus pies entre algodones, tenemos este modelo que aunque parezca exagerado, no puede ser más conforteble. También de la firma de lencería y baño de Inditex, llevan una plataforma de 2,5 centímetros que te alargará las piernas. Están desde el número 34 hasta el 41 pero las más pequeñas ya tienen lista de espera. Increíble, pero cierto, y es que si no te atreves para salir a la calle, no te vas a poder resistir en casa a meter los pies en este tacto tan amoroso. Tienen un precio de 17,99 euros.

Sandalias de peluche blancas, de Oysho (17,99 euros). pinit

Si te animas, ella las llevas con unos sencillos vaqueros de corte recto. Una buena elección, el truco está en elegir un look sencillo para que las protagonistas sean ellas.

¿Qué opinas? Sandalias de otoño ¿sí o no?