9 nov 2020

Compartir en google plus

Si los pantalones blancos de Mango que llevó Eugenia Silva hace unos días, espera a ver el lookazo tendencia que se ha marcado en las redes ahora. La modelo, fiel a su estilo clásico, con prendas básicas y en colores neutros, se ha unido a la moda actual de los conjuntos de punto. Y es que, además de enseñar sus secretos de belleza como este aceite facial rejuvenecedor, Eugenia demuestra casi a diario en su perfil de Instagram que la moda es lo suyo. Y este último estilismo con botas de Mango -diferentes, pero igual de bonitas a estas de tacón cómodo que ha llevado Blanca Suárez- te va a enamorar.





VER 9 FOTOS Vestidos de punto para llevar con botas o con deportivas por menos de 30 euros

Eugenia Silva apostó para un look otoñal por dos prendas de la colección 'comfy' que ha sacado a la venta Massimo Dutti. Un conjunto de punto en color visón formado por un vestido largo de lana y seda de manga larga, cuello alto y acabados acanalados y un cárdigan a juego también largo y sin cierre. Cada prenda cuesta 79,95 euros y ambas están disponibles en la web de la firma en las tallas S, M y L. Ideal, ¿verdad?

Pues no solo es un look súper tendencia por el conjunto de punto que tanto está de moda, si no también por las botas con las que completó este outfit. Eugenia también ha caído rendida a este estilo de botas con suela track, que es un híbrido entre las de estilo motero y las de agua, y que son todo un éxito en las redes. En concreto, se ha hecho con un modelo de Mango que ya tienen varias influencers en color verde caqui, de caña media que está agotadísimo y desaparecido en la web de la marca.

De hecho, parece que ya son unas de las botas favoritas de Eugenia porque se las hemos visto en más de una ocasión y combinadas de maneras diferentes. Un estilismo tendencia con prendas que puedes llevar también en casa por lo cómodas y calentitas que son y con un calzado que sin duda no puede faltar en tu armario esta temporada. ¡Bravo Eugenia!